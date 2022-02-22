ДНР сообщила об обстрелах со стороны ВСУ сел Ленинское и Дзержинское

Вооруженные силы Украины продолжили обстрел территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В 06.01 мск со стороны населенного пункта Водяное был открыт огонь по Ленинскому, «выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, 12 мин калибром 120 мм». В 07.15 мск обстреляли Дзержинское, было «выпущено 12 снарядов калибром 122 мм», передает РИА «Новости».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заяавил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.