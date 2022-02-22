 

Захарова указала на обеспокоенность Запада жизнью в Мьянме и Судане, но не в Донбассе

22.02.2022, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что страны Запада обсуждают положение жителей Афганистана, Мьянмы, Дарфура и Судана, но игнорируют ситуацию, в которой оказались жители Донбасса.

«Невозможно же быть настолько циничными, когда мы говорим о наших западных партнерах, говорить на камеру, с трибун о правах человека, о бесценности жизни, о проблемах женщин и девочек, например, в Афганистане или о ситуации в Мьянме, разбираться во всех тонкостях проблем Дарфура, Судана, но при этом оставаться абсолютно бесчувственными к ситуации, которая находится у тебя под носом, на европейском континенте, в той стране, которая поверила и доверилась Западу», – передает «КП» слова Захаровой.

При этом она отметила, что РФ даже в самые непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы всегда выступала за диалог, за переговоры. «Уже как пару месяцев идет так называемое «активное вторжение» нашей страны в Украину. Все это пошло через немецкую так называемую свободную прессу. То есть мы практически больше двух месяцев живем в состоянии: вот-вот, уже, вчера, нет, еще завтра, а может быть, через неделю точно, обязательно случится. И что? А разве кому-то было отказано в возможности провести переговоры, обменяться мнениями, дать шанс на посреднические усилия? Нет. РФ всегда была и будет только за!» – отметила официальный представитель МИД.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заяавил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рада в первом чтении приняла проект закона о противодействии антисемитизму

27.07 / Обновления iOS 14.7.1 устранили баги в работе с умными часами Apple Watch

31.05 / Полная блокировка. 3 июня вступят в силу санкции США, которые затронут в том числе белорусский нефтепром

29.08 / Польские пограничники задержали разрушавших забор на границе с Белоруссией нарушителей

07.06 / “Под лежачий камень коньяк не течет”. Поплавский объявил о завершении карьеры певца

26.10 / Peugeot готовит к производству новый купеобразный кроссовер 4008

01.04 / В Украину идет похолодание, возможны осадки – Укргидрометцентр

22.10 / Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма оператора

02.06 / Новый Kia ProCeed 2022 модельного года заметили на тестах

06.01 / Марка Chrysler станет полностью электрическим брендом в 2028 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика