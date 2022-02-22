Захарова указала на обеспокоенность Запада жизнью в Мьянме и Судане, но не в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что страны Запада обсуждают положение жителей Афганистана, Мьянмы, Дарфура и Судана, но игнорируют ситуацию, в которой оказались жители Донбасса.

«Невозможно же быть настолько циничными, когда мы говорим о наших западных партнерах, говорить на камеру, с трибун о правах человека, о бесценности жизни, о проблемах женщин и девочек, например, в Афганистане или о ситуации в Мьянме, разбираться во всех тонкостях проблем Дарфура, Судана, но при этом оставаться абсолютно бесчувственными к ситуации, которая находится у тебя под носом, на европейском континенте, в той стране, которая поверила и доверилась Западу», – передает «КП» слова Захаровой.

При этом она отметила, что РФ даже в самые непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы всегда выступала за диалог, за переговоры. «Уже как пару месяцев идет так называемое «активное вторжение» нашей страны в Украину. Все это пошло через немецкую так называемую свободную прессу. То есть мы практически больше двух месяцев живем в состоянии: вот-вот, уже, вчера, нет, еще завтра, а может быть, через неделю точно, обязательно случится. И что? А разве кому-то было отказано в возможности провести переговоры, обменяться мнениями, дать шанс на посреднические усилия? Нет. РФ всегда была и будет только за!» – отметила официальный представитель МИД.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заяавил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.