«Атака на славян, на православных, на все русское»

Путин провел экстренное заседание Совбеза по признанию «ЛДНР», а ФСБ отчитывается об «украинских диверсиях» в России. Главное.

21 января главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Оба обращения опубликовала у себя в телеграм-канале телеведущая «России 1» Ольга Скабеева. Пушилин и Пасечник попросили также рассмотреть возможность «заключения договора о дружбе и сотрудничестве между «ДНР/ЛНР» и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны».

Владимир Путин в ответ на просьбы экстренно созвал внеплановое заседание Совета безопасности РФ. Обсуждение в Совбезе впервые показали публично — ранее такие мероприятия проводились только за закрытыми дверьми. Путин подчеркнул, что специально заранее ни с кем не обсуждал вопрос признания республик.

Целью заседания президент назвал определение дальнейших действий после обращения глав «ДНР» и «ЛНР» с просьбой признания их суверенитета.

Первым на заседании выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад не готов принимать предложения РФ о нерасширении НАТО. При этом РФ готова обсуждать с США вопросы безопасности, но только с учетом позиции Москвы о нерасширении альянса.

«Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен, на любых условиях. Делается все для того, чтобы заморозить этот конфликт», — выступил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что после боя на границе якобы взят в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Также он подчеркнул, что ФСБ совместно с Минобороны уничтожила две украинские «диверсионные группы», вышедшие на границу с РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил численность украинских военных вблизи самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в 59,3 тыс человек. При этом сам Путин еще 8 февраля говорил, что в Донбассе якобы сосредоточены 100-125 тысяч украинских военных.

«Нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю: да, надо признавать [независимость «ЛДНР»]», — сказал Шойгу.

«Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий <…> Я неплохо помню 2008 год, могу говорить с учетом опыта, что мне тогда пришлось признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы знаем, что происходило потом, я об этом говорить не буду. Это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей», — пояснил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что если ситуация на границе с Украиной будет развиваться по такому же пути, что и сейчас, то единственный выход РФ — признание «ДНР» и «ЛНР». Он также заявил, что «большинство жителей нашей страны такое решение поддержали бы».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Он заявил, что уже более 1,2 млн жителей Донбасса подали заявление на получение российского гражданства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что признание Россией «ДНР» и «ЛНР» решит проблему вокруг Донбасса.

«Стало очевидно, что киевский марионеточный режим не только не хочет, но и не может ничего решить. Этот конфликт нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию. Этот конфликт нужен Западу как антироссийский проект. Именно поэтому минские соглашения не реализуются. Чего хотели жители Луганска и Донецка? Давайте вспомним! Они хотели права говорить на русском языке. Обычные требования, обычные ценности европейские. Вместо этого организована гуманитарная катастрофа. А где ОБСЕ? Собираются главы государств, принимаются решения. Формула Штайнмайера! Ну казалось бы, ну такой простой понятный документ! Для РФ это граждане, люди. Пытаются столкнуть два славянских братских народа. Ну сколько еще можно уговаривать? Сколько еще можно объяснять? Надо называть вещи своими именами. Жители Луганска и Донецка восстали против кровавого переворота», — пояснила Матвиенко.

«Что РФ сделала плохого Украине?» — задала председатель Совфеда вопрос с трибуны.

«Екатерина своим декретом приняла Крым и Севастополь в состав Российской империи! Но мы ни разу эту тему не поднимали!» — вспомнила она историю российско-украинских отношений.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также призвал поддержать обращение Госдумы о признании независимости Донбасса.

«Это не народ Украины организовал, их запугивают, заставляют идти по этому пути. Организовали США! Единственная страна, с которой надо вести переговоры, это США <…> Было бы целесообразно откликнуться на предложение Байдена провести переговоры, на которых вы [Путин] могли бы сказать, что вы делали все против народа ДНР и ЛНР, а мы все, чтобы их поддержать. Если вы сделаете все, чтобы прекратить там кровавую бойню, мы можем вести диалог», — сказал Патрушев.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что власти РФ давно ведут подготовку к возможной реакции на признание «ДНР» и «ЛНР», «эти риски хорошо проработаны». «Считаю необходимым, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и в случае, если никаких подвижек [в переговорах] не будет, признавать ЛНР и ДНР», — пояснил Мишустин.

«Тезис о планах РФ вторгнуться в Украину рожден в стенах Госдепа США и раскручен до таких пределов, что это напоминает пропаганду войны. Сделано это для того, чтобы спровоцировать Киев на попытку решить проблему Донбасс военным путем. Этого допускать мы не имеем права», — пояснил директор СВР Сергей Нарышкин.

На просьбу Путина говорить четко, он оговорился и ответил, что поддерживает «предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации». Сам Путин отметил, что речь идет только о признании независимости.

ДИАЛОГ ПУТИНА И НАРЫШКИНА ЦЕЛИКОМ

Путин: — Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нарышкин: — Э, нет, я… я… поддерж…

Путин: — Или признавать суверенитет их?

Нарышкин: — Э, я, я… поддерж… Путин: — Говорите, говорите прямо!

Нарышкин: — Я поддержу предложение о признании.. Путин: — Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Евгеньевич!

Нарышкин: — Поддерживаю предложение о… Путин: — Так и скажите: да или нет. Нарышкин: — Так и говорю, да… Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Путин: — Да ты… Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Нарышкин: — Да… Я поддерживаю предложение о признании независимости.

Министр МВД Владимир Колокольцев, полпред в ЦФО Игорь Щеголев и глава Росгвардии Виктор Золотов также поддержали решение признать независимость «ДНР» и «ЛНР».

«То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, — это проявление геноцида. <…> В этом случае проявляется, если хотите, атака на славян, на православных и, в случае с Украиной, конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, Конституции Украины», — сказал Сергей Лавров. Он также выступил за признание независимости «ЛДНР». «Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», — сказал Путин в конце заседания.

Сразу после заседания Совбеза глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в случае признания независимости «ЛДНР» Совфед должен будет собраться и разрешить Путину ввести в республики вооружения.

Казус белли

Сегодня же ФСБ сообщила о разрушении в 09:50 утра погранпункта в Ростовской области якобы снарядом с Украины. Центр общественных связей опубликовал видео с разрушенным зданием среди деревьев и сообщил, что это было «место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы, близ села Щербаково Неклиновского района». При этом Щербаково находится возле территорий, контролируемых силами «ДНР», а не Украины.

Никаких опознавательных знаков ФСБ возле сооружения на видеозаписи не видно. Метаданные в распространенных ФСБ видео удалены, поэтому установить реальное место и дату съемки нельзя. Позднее пресс-служба Южного военного округа сообщила об «уничтожении диверсантов» из Украины на территории России. По данным Минобороны РФ, были уничтожены две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины, а также убиты пятеро украинских военных. Они, по сообщениям российской армии, планировали эвакуировать служащих ВСУ. Позже ФСБ опубликовала кадры горящих БМП без опознавательных знаков.

Reuters сообщил, что власти Украины назвали эти сообщения «фейками» и заявили, что военнослужащих ВСУ в Ростовской области нет.

20 февраля в «Комитет солдатских матерей» обратились жители села Веселая Лопань в Белгородской области и сообщили, что на станции Долбино в 23 км от границы с Украиной в направлении Харькова командование бросило около 100 контрактников и срочников 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии без сухпайков. Им пришлось покупать еду за свои деньги и спать друг на друге на полу пять дней. После публикации информации военнослужащих забрали на автомобилях.

Беженцы

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин рассказал, что уже более восьми тысяч жителей Донбасса отправили из Ростовской области в другие регионы России. Эвакуированных на 10 поездах доставят в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области. Всего, по данным ФСБ, в Россию уже приехали 68,5 тыс. жителей Донбасса.

В самой Ростовской области на размещение и питание жителей из «ДНР» и «ЛНР» выделяются из резервного фонда региона — по 800 рублей на человека в сутки. Исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев заявил, что всех детей из Донбасса устроят в местные школы по заявлению родителей и после медобследования.

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На фоне сообщений об обострении конфликта и заявлений глав «ЛНР» и «ДНР» вновь обвалился российский рынок акций. Обвалились акции крупных российских компаний, индекс Мосбиржи и РТС усилили падение до 8-10%. Доллар на данный момент поднялся до 79,3 рубля, а евро — выше 89,9 рубля.

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