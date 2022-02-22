 

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

22.02.2022, 6:46, Разное
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Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области к 21 февраля составил 2906 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Чаще всего ковид выявляли в Одинцовском округе Подмосковья – там было зафиксировано 230 новых случаев заболевания. На втором месте оказался Красногорск, где инфекцию подхватили 178 человек. Тройку антилидеров замыкает Раменский округ со 141 зараженным, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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