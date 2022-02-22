Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области к 21 февраля составил 2906 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.
Чаще всего ковид выявляли в Одинцовском округе Подмосковья – там было зафиксировано 230 новых случаев заболевания. На втором месте оказался Красногорск, где инфекцию подхватили 178 человек. Тройку антилидеров замыкает Раменский округ со 141 зараженным, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет