Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области к 21 февраля составил 2906 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Чаще всего ковид выявляли в Одинцовском округе Подмосковья – там было зафиксировано 230 новых случаев заболевания. На втором месте оказался Красногорск, где инфекцию подхватили 178 человек. Тройку антилидеров замыкает Раменский округ со 141 зараженным, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.