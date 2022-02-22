В Госдуме назвали способ вернуть переплату за коммуналку

Порой бывает такое, что платежи по ЖКХ оказываются чересчур завышенными. Если коммунальщики вас обсчитали, вы имеете право вернуть часть денег и подать жалобу. Об этом сообщается на сайте информационного агентства URA.RU со ссылкой на Государственную думу.

Если вам без оснований увеличили коммунальный платеж, необходимо связаться с управляющей компанией, отправив заявление. В том случае, если ошибка была найдена и исправлена поставщиком услуг, оштрафовать его не получится. Также сообщается, что не нужно обращаться в высшие инстанции, чтобы взыскать штраф. А сама выплата будет составлять пятьдесят процентов от той суммы, на которую вас обсчитали.

Также в Государственной думе сообщали, что часто собственники необоснованно платят больше за отопление из-за того, что сотрудники коммунальных служб не следят за соблюдением температурного режима.

Существует также ряд способов, которые помогут вам сократить траты по ЖКХ. Например, можно меньше расходовать воду, принимая душ и выключая кран во время чистки зубов. Чтобы сэкономить электричество, стоит выключать технику из розеток при выходе из дома.