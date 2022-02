Премьер-министр Литвы: Путин пристыдил Кафку и Оруэлла – никаких ограничений для воображения диктатора

“Путин только что пристыдил [писателей Франца] Кафку и [Джорджа] Оруэлла: никаких ограничений для воображения диктатора; нет пропасти, которая была бы слишком глубокой; нет лжи, которая была бы слишком наглой; не существует линий слишком красных, чтобы их нельзя было пересечь. То, что мы увидели сегодня вечером, может показаться сюрреалистичным для демократического мира. Но то, как мы ответим, определит нас для будущих поколений”, – заявила она.

Putin just put Kafka & Orwell to shame: no limits to dictator’s imagination, no lows too low, no lies too blatant, no red lines too red to cross.

What we witnessed tonight might seem surreal for democratic world. But the way we respond will define us for the generations to come.

— Ingrida Šimonyt * (@IngridaSimonyte) February 21, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против “ЛДНР”, ряд стран ограничения анонсировали. Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину на РФ будут наложены жесткие санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что введенные 21 февраля против “ЛДНР” ограничения являются дополнением к “быстрым и тяжелым экономическим мерам”, которые США готовят с союзниками и партнерами, “если Россия продолжит вторжение в Украину”.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

В 4.00 22 февраля (по Киеву) началось срочное заседание Совета Безопасности ООН, которое проводят по запросу Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

