 

Врач-пульмонолог объяснила причину слабости и усталости после омикрона

22.02.2022, 6:40, Разное
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По словам врача, из-за массовости заражения может создаться впечатление, что хроническая усталость, слабость, бессонница, апатия связаны именно с омикроном, однако эти симптомы характерны для всех предыдущих вариантов коронавируса. Другое дело, что они далеко не всегда связаны с постковидным синдромом.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что человек обращается с жалобами на постковидные симптомы, но после обследования выявляются совсем другие заболевания. В первую очередь — щитовидной железы, особенно у женщин, или железодефицитная анемия. Эти состояния были и раньше, но пациент не замечал симптомов, либо они были очень слабые, а коронавирус их усилил. Так часто бывает после инфекционных заболеваний».

Поликанова Елена Борисовна

эксперт

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н.

Постковидный синдром: симпмтомы и лечение

Собрали всю необходимую информацию для тех, кто месяцами не может справиться с последствиями коронавируса. 

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Чтобы определить реальную причину плохого самочувствия, врач рекомендует проверить:

  • общий клинический анализ крови;
  • С-реактивный белок;
  • ферритин;
  • уровень железа;
  • витамины В1, В6 и В12;
  • гормоны щитовидной железы;
  • электрокардиограмму (ЭКГ).

Эти показатели помогут лечащему врачу оценить функцию щитовидной железы, сердца, диагностировать анемию и проверить общее состояние организма после перенесенной инфекции. Возможно, стандартное лечение заболеваний щитовидной железы и анемии устранит все эти проблемы.

«Но бывает и так, что все анализы в порядке, а пациент все равно чувствует себя плохо. В этом случае причина действительно в постковидном синдроме. Последнее время мы успешно применяем антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, они хорошо помогают справиться с хронической усталостью, апатией, тревожностью и бессонницей».

Поликанова Елена Борисовна

эксперт

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н.

По словам Елены Поликановов, терапию должен назначить только специалист, поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, в том числе по советам из соцсетей.



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