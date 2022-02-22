Мнение: Россия признала ДНР и ЛНР

Не прошло и 8 лет.

1. Россия официально признала суверенитет ДНР и ЛНР. Путин подписал соответствующий документ. Завтра его должны утвердить Совет Федерации и Госдума. Минск-2 сдох. Жителей Донбасса поздравляю, то, что нам в Крыму и Севастополе так легко досталось в 2014-м году, вы выстрадали и оплатили кровью 8-летнего ожидания.

2. С ДНР и ЛНР заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве, которые дадут возможность России развернуть на Донбассе войска по образцу Южной Осетии и Абхазии. Завтра эти договоренности также должны ратифицировать.

Фактически, как уже ранее говорилось, на Донбассе был реализован не Приднестровский, а Южно-Осетинский вариант. Как единственный способ прекратить реализацию Карабахского сценария с перманентной войной.

3. Россия требует от киевского режима незамедлительно прекратить боевые действия. В случае отказа, все последствия продолжения войны лягут на Украину. Фактически, это прямая угроза принуждения к миру. Так как вероятность отказа от войны стремится к нулю, весьма вероятно нас ждет фаза активных маневренных боевых действий.

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