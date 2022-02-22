 

США принялись перевозить персонал посольства с Украины в Польшу

22.02.2022, 6:14, Новости дня
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Персонал американского посольства на Украине перевозят в Польшу по соображениям безопасности, сообщили источники.

Источники Bloomberg заявили, что сотрудники посольства «могут вернуться обратно, если российское вторжение не произойдет». В Госдепе и Совете по нацбезопасности США отказались комментировать эту информацию, передает ТАСС.

Напомним, посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.



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