США принялись перевозить персонал посольства с Украины в Польшу

Персонал американского посольства на Украине перевозят в Польшу по соображениям безопасности, сообщили источники.

Источники Bloomberg заявили, что сотрудники посольства «могут вернуться обратно, если российское вторжение не произойдет». В Госдепе и Совете по нацбезопасности США отказались комментировать эту информацию, передает ТАСС.

Напомним, посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.