ДНР сообщила об обстрелах со стороны украинских силовиков

За последние часы украинские силовики обстреляли населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Огонь велся в том числе минами запрещенного калибра, говорится в сообщении. В направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра и 10 гранат из АГС, в направлении Таврического и Петровского – по 12 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, передает РИА «Новости».

Напомним, опубликованы указы президента РФ о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.