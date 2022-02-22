Путин признал независимость «ДНР» и «ЛНР»

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Поздравляю вас»,

— подытожил Путин.

В начале своего обращения к нации по вопросу признания ДНР и ЛНР Путин подробно рассказывал про историю, отметив, что «пойти придется издалека…». Позже российский президент начал говорить о современной Украине.

Путин, в частности, заявил, что у людей в Украине нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, и что там проходит дерусификация и принудительная ассимиляция. Текст обращения также опубликован на сайте Кремля.

В конце своего выступления президент РФ заявил, что считает необходимым незамедлительно признать независимость «ДНР» и «ЛНР». попросил Федеральное собрание поддержать решение. В планах также ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с самопровозглашенными республиками.

«Санкции все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России. Только потому, что мы есть», — отметил в ходе своего обращения Путин. Тем временем курс доллара превысил 80 рублей, евро — 90. Индекс Мосбиржи во время обращения президента РФ снизился на 18%, это самый сильный удар с 2008 года.

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Путин провел экстренное заседание Совбеза по признанию «ЛДНР», а ФСБ отчитывается об «украинских диверсиях» в России. Главное

Днем 21 февраля главы «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник попросили президента признать суверенитет этих территорий. Сразу после этого российское федеральное телевидение начало трансляцию записи открытого экстренного заседания Совбеза РФ по вопросу признания «ЛДНР». Путин выслушал мнения глав ведомств силового блока, а также обеих палат парламента и МИД РФ, и пообещал принять решение до конца дня.

Вечером 18 февраля власти «ДНР» и «ЛНР», опасаясь наступательной операции Украины, начали эвакуацию жителей в Россию. Киев отверг любые домыслы о возможном наступлении.

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