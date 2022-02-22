Эксперт: Ход Москвы ярок, но не фатален для отношений с Западом

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР не является «фатальным» шагом с точки зрения отношений с Западом, при этом общая опасность войны на Украине снизилась, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Обещаны новые санкции, основной вопрос – будет ли размещение российских сил в ДНР/ЛНР интерпретировано как вторжение и встречено уже подготовленным пакетом санкций, включая «Северный поток-2». Если подходить строго формально – будут, если гибко – не обязательно», – сообщил он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Как подчеркнул Лукьянов, «атакой на Украину перемещение сил в Донбасс назвать трудно». При этом «общая опасность войны снизилась», поскольку «вероятность обострения в зоне соприкосновения при условии, что там находится российская армия, невелика». И «на данный момент нет оснований считать дислокацию» российских сил в Донбассе «подготовкой еще одного плацдарма нападения на Украину».

«Предпринятый военно-политический ход достаточно ярок, но не фатален с точки зрения отношения с Западом. По сути, легитимирует ситуацию, существовавшую де-факто и раньше», – считает Лукьянов.

Как пишет Лукьянов, «если санкции все же будут введены в серьезном варианте, стоит ждать эскалации политико-экономического противодействия со стороны РФ и, вероятно, нового ускорения попыток переориентации на другие рынки и направления взаимодействия». Он отметил, что «это началось в 2014 году, вступит в следующий этап».

Напомним, опубликованы указы президента РФ о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.