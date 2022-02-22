 

США собрались отправлять дипломатов на Украине ночевать в Польшу

22.02.2022, 6:05, Новости дня
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На ночь американские дипломаты, которые работают на Украине, будут отправляться в Польшу, а затем возвращаться на Украину, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В сообщении говорится, что Госдеп «вновь принимает меры для обеспечения безопасности американских граждан, в том числе своих сотрудников». Так, «по соображениям безопасности персонал» Госдепа, который находится на Украине, «будет проводить ночь в Польше».

При этом «сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги», а также «поддерживать украинский народ и украинское правительство», передает ТАСС.

Напомним, информационные агентства сообщали, что персонал американского посольства на Украине также перевозят в Польшу. Прежде посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.



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