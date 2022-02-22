Вашингтон в ООН обещал не поставлять ядерное оружие на Украину

Ни США, ни их союзники не планируют поставлять ядерное оружие Украине, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Заседание СБ, созванное по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции, началось в 21.00 по местному времени (05.00 мск). В заседании, которое проходит в открытом формате, участвуют постпреды РФ и Украины Василий Небензя и Сергей Кислица, передает ТАСС.

Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон с партнерами «не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет», передает РИА «Новости».

Соединенные Штаты расценивают признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также ввод российских сил в Донбасс как подготовку предлога для вторжения на Украину, сказала она.

Томас-Гринфилд утверждает, что президент РФ Владимир Путин в своей речи обозначил претензии «на все территории Российской империи», однако «сейчас не 1919 год».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве переговоров стран – участниц Будапештского меморандума. И пригрозил, что если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус.

Глава российского государства Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. При этом он призвал не считать угрозы Киева создать ядерное оружие пустой бравадой.