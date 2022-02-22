Какие новые штрафы для автолюбителей появятся в 2022 году

Депутаты Госдумы приготовили новые штрафы для автомобилистов. Теперь вряд ли получится выкидывать мусор из окна машины, поскольку за этим может последовать немалый штраф. Так, за нарушение водитель легкового автомобиля может заплатить от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Стоит отметить, что это сумма – лишь первое предупреждение. Если в течение года водителя вновь поймают на выбрасывании мусора, придется отстегнуть в два раза больше. При этом должностные лица и компании рискуют нарваться на более серьезное наказание. Например, могут конфисковать транспортное средство. К слову, если машина покрупнее и речь уже идет о большем количестве мусора, то и штрафы возрастут до шестидесяти тысяч рублей.

Идея для нового законопроекта пришла в голову столичным депутатам. Сообщается, что лишь за 2021 год было ликвидировано полее шестиста свалок. При этом незаконные свалки наносят ущерб не только экологии, но и казне, а потому нужно строже следить за тем, чтобы мусор не выбрасывали в неположенных местах.

Теперь за соблюдением чистоты на дорогах будут следить камеры видеонаблюдения. Стоит отметить, что если водителя не поймали с поличным, а лишь зафиксировали нарушение по камерам, то штраф будет чуть меньше. Так, автомобилисту придется заплатить около десяти тысяч рублей.