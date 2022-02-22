 

Кто может претендовать на получение бесплатного жилья в России

22.02.2022, 5:16, Разное
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В советские времена распределение гражданам бесплатных квартир было нормой. Несмотря на то, что те счастливые времена давно прошли, сегодня многие россияне все еще могут получить такое жилье от государства или от компании-работодателя. Список тех, кто может претендовать на служебное жилье, довольно обширен. При этом какого-то исчерпывающего перечня не существует.

Чаще всего квартиры от государства получают военнослужащие, медики, судьи, учителя, депутаты, сотрудники спецслужб, дворники и некоторые другие. В теории получение бесплатного жилья возможно в любой профессии, однако наличие такой перспективы часто определяется ценностью сотрудника для предприятия – об этом рассказала агентству “Прайм” юрист Полина Гусятникова.

В любом случае получить недвижимость от государства или предприятия могут только те сотрудники, у которых нет в собственности другого жилья. Такая квартира дается на период службы. После увольнения служебное жилье необходимо сдать.

Легально приватизировать служебную квартиру можно лишь в том случае, если удастся перевести жилье в статус муниципального – это делается по заявлению на имя работодателя. Руководство вправе как согласиться, так и отказать. Кроме того, иногда сотруднику позволяют выкупить служебное жилье по цене значительно ниже рыночной, что тоже приятно.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что люди массово скупают квартиры в Москве.



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