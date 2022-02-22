 

Президент Никарагуа поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

22.02.2022, 4:35, Новости дня
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Признание независимости ДНР и ЛНР со стороны РФ обеспечивает безопасность жителей республик Донбасса, сообщил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Ортега считает, что решение главы российского государства Владимира Путина «открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий». Как сообщил президент Никарагуа, «Украину используют, чтобы провоцировать Россию», а сама Украина «всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией». «Поэтому РФ поступает именно так, как поступает – она защищается», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на государственное ТВ Никарагуа.

Напомним, опубликованы указы президента РФ о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.



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