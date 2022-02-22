Австралия решила перевести дипломатов с Украины в Польшу

Австралия переведет остававшихся на Украине дипломатов на работу в Польше, сообщил источник в МИД Австралии.

ABC сообщает, что на Украине остаются три сотрудника МИД Австралии. Сейчас они находятся во Львове. В ближайшее время этих людей планируется перевести на работу в посольство Австралии в Варшаве, передает ТАСС.

Напомним, как сообщают информационные агентства, персонал американского посольства на Украине также перевозят в Польшу.