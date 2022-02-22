 

Стоимость нефти Brent превысила 97 долларов впервые с 2014 года

22.02.2022, 4:35, Новости дня
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Цена на нефть Brent в ходе торгов впервые с 2014 года превысила 97 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса с поставкой в апреле поднялась сперва до 97,48 долларов за баррель (плюс 2,19%), а потом – до 97,62 долларов (плюс 2,34%). В последний раз стоимость Brent превышала отметку в 97 долларов в сентябре 2014 года. WTI стоит 93,29 доллара за баррель, ее цена растет на 3,41%, передает ТАСС.

Напомним, на рост стоимости нефти влияют как геополитика, так и фундаментальные факторы, то есть соотношение спроса и предложения. На рынке сохраняется дефицит нефти. В декабре члены ОПЕК+ увеличили добычу только на 250 тыс. баррелей в сутки, или на 60% от того объема, который обещали обеспечить за месяц.



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