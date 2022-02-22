Сбежала за границу, устроилась нянчить детей: куда пропала Людка из фильма “Любовь и голуби”

Янина Лисовская появилась на свет в 1961 году. Уже с ранних лет Янина знала, что ей предстоит связать жизнь с искусством. Будущая кинозвезда провела в закулисье театров и филармонии, где выступал ее отец, немалую часть детства, окончила музыкальную школу и поступила в Школу-студию МХАТ к Олегу Ефремову. Свою самую яркую роль, благодаря которой актрису до сих пор знает вся страна, Лисовская получила уже в 21 год.

Фильм “Любовь и голуби” не стал для артистки дебютом – до него она уже успела проявить себя в нескольких картинах. Однако роль деревенской девушки Люды во многом стала для будущей звезды знаковой. Во-первых, публика была в восторге и от картины, и от образа, который актрисе удалось воплотить до мелочей. Во-вторых, во время съемок артистка познакомилась с Игорем Ляхом, который не только во всем ее поддерживал, но и принял немаленькое участие в ее личной жизни.

Романа в реальной жизни между экранными братом и сестрой не возникло, зато завязалась крепкая дружба. Благодаря Игорю Ляху актриса познакомилась со своим будущим мужем Игорем Волковым – исполнителем главной роли в фильме “Михайло Ломоносов”. Красивый и эрудированный Волков покорил Лисовскую и вскоре сделал ее своей женой. Увы, брак распался почти так же быстро, как и начался. Уже через пару лет супруги развелись, а Янина вернулась в родительский дом, повторив судьбу своей героини Людки.

Можно предположить, что развод стал для бывших возлюбленных болезненным опытом – они избегали не только комментариев по поводу своего разрыва, но и встреч друг с другом. После расставания с мужем артистка погрузилась в работу и исполнила еще несколько ролей, но не повторила успех, который обрушился на нее с выходом “Любовь и голуби”. На экранах Лисовская появлялась нечасто, зато в ее жизни был театр, к тому же, ей посчастливилось встретить свою настоящую любовь.

Оказавшись на гастролях в Германии, знаменитость познакомилась с немецким актером Вольфом Листом. Янина боялась оставлять родину ради любимого, но вскоре поняла: рядом с ней надежный мужчина, которому можно доверять. Артистка перебралась к возлюбленному и освоила немецкий, а он ради нее заговорил на русском. Первое время Лисовская работала помощницей воспитателя, но позже вернулась к любимому делу и стала режиссером в местном детском театре. А в 1998 году семье появилась дочь Василиса – 38-летняя знаменитость чувствовала себя самой счастливой.

Сейчас Янине Лисовской 60 лет. Актриса до сих пор живет в Германии вместе с семьей, активно развивает творческую карьеру и приезжает в Россию только ради друзей и старенького отца, который не соглашается переезжать к дочери. За границей актриса не может похвастаться такой популярностью, как на родине, но ей, судя по всему, это и не нужно.