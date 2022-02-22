Зеленский: Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. Как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем знать

“Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны. Наши партнеры нас поддерживают”, – заявил он.

Президент подчеркнул, что согласно ст. 51 Устава ООН, Украина “оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону”.

“Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и дальше. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. И будем идти им и только им. Но мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. Мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. Другая страна. Другая армия. Одна цель. Это мир. Мир в Украине! Слава Украине!” – заявил глава государства.

Он также сказал, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Решение президента РФ также может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал “независимые республики” террористических группировок “ЛДНР”. На заседании Совета безопасности РФ во время рассмотрения этого вопроса никто его из членов не выступил против такого признания.

Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире.

Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для “поддержания мира”.

Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Решение Путина осудили ЕС и США. Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с его принятием.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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