“Вопиющее неуважение Путина к международному праву”. Блинкен осудил решение Путина о признании “ЛДНР”

“Мы решительно осуждаем решение президента Путина признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики” “независимыми”. Как мы сказали, когда Госдума впервые обратилась [к нему] с такой просьбой: это решение представляет собой полный отказ от обязательств России по Минским соглашениям, прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины”, – говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что у государств есть обязательство не признавать новое “государство”, созданное посредством угрозы или применения силы, а также обязательство не нарушать границы другого государства.

“Решение России – еще один пример вопиющего неуважения президента Путина к международному праву и нормам”, – подчеркнул глава американской дипломатии.

Он заявил, что США будут продолжать координировать свои действия с Украиной, а также со своими союзниками и партнерами, чтобы “предпринять соответствующие шаги в ответ на это неспровоцированное и неприемлемое действие России”.

Блинкен также заявил, что указ о санкциях, который в связи с решением Путина подписал 21 февраля президент США Джо Байден, направлен на то, чтобы “не дать России нажиться на этом вопиющем нарушении международного права”.

“Он не направлен против народа Украины или украинского правительства и позволит продолжить гуманитарную и другую связанную с этим деятельность в этих регионах. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также правительства и народа Украины непоколебима. Вместе с нашими украинскими партнерами мы решительно осуждаем заявление президента Путина”, – добавил госсекретарь США.

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал “независимые республики” террористических группировок “ЛДНР”. На заседании Совета безопасности РФ во время рассмотрения этого вопроса никто его из членов не выступил против такого признания.

Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире.

Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для “поддержания мира”.

Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Решение Путина осудили в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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