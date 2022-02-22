 

Мнение: Россия вводит войска на Донбасс

22.02.2022, 3:20, Разное
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В указах о признании ДНР и ЛНР подписанных Путиным пункт №4 фактически разрешает ввод российских войск на Донбасс для защиты народных республик.
Ряд источников сообщает, что выдвижение российских войск уже началось.Еще до подписания документов о признании, лидер КПРФ Зюганов заявил, что уже завтра российские войска войдут на Донбасс.
Эпоха "северных ветров", "военторгов" и "глубоких шахт Донбасса" уходит в прошлое. Теперь на Донбассе вполне легально и официально будут стоять российские войска, как в Южной Осетии и Абхазии.
Попытки обстрелов судя по всему приведут к "принуждению к миру" силовым путем и принудительной могилизации.

Трансляция по Донбассу как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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