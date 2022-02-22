«После этого кризиса мир будет другим»

На Мюнхенской конференции-2022 говорили в основном о РФ — но без ее присутствия.

Традиционная Мюнхенская конференция по безопасности в 58-й раз прошла в выходные в столице Баварии. Пожалуй, никогда еще глобальный форум не был настолько поглощен одной темой: «украинским кризисом», который с легкой руки молодой главы МИД Германии Анналены Бербок был переименован в «российский кризис». Не Украина создала его, пояснила министр. Официальная РФ на этот раз мюнхенское мероприятие бойкотировала.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: Tobias Hase / Getty Images

Число участников мероприятия в гостинице Bayerischer Hof было сокращено почти на две трети против обычного в связи с ковидными ограничениями. Дискуссии проходили в очно-дистанционном формате. В Мюнхен прибыли 35 глав государств и правительств, около 100 министров и руководителей международных организаций, в том числе ООН, НАТО и ЕС. В предковидном феврале 2020 года было более 800 делегатов и армия прессы. В отличие от прошлых лет пресс-центр сейчас был рудиментарным. Большинство журналистов освещали это событие онлайн.

Все равно форум был представительным и авторитетным. В Мюнхен прибыли и выступили вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Германию представляли канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Бербок, министр обороны Кристина Ламбрехт, другие члены правительства, Великобританию — премьер-министр Борис Джонсон, Польшу — глава правительства Матеуш Моравецкий. От Евросоюза — руководящая троица: Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель. Были главы международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг. На полях Мюнхена 19 февраля состоялась встреча G7 по украинской тематике на уровне министров иностранных дел. Прибыл глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. По онлайн-трансляции выступил и ответил на вопросы государственный советник, глава МИД КНР Ван И.

В зале — персонажи типа Билла Гейтса и другие выдвиженцы «негосударственной» элиты.

На таком фоне место РФ выглядело зияющей дырой. «Интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал», — говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россию обсуждали заочно. Зато президент Украины Владимир Зеленский, возможное отсутствие которого многие (в том числе Джо Байден) сочли объяснимым или даже уместным в сложившихся обстоятельствах, примчался в Мюнхен на один день: «позавтракал в Киеве и поужинаю там же», — сказал он сомневающимся. И добавил, что здесь у него друзья, а страну оставил не бесхозной, «в надежных руках».

После серии двусторонних встреч в кулуарах отеля (опять же преимущество мюнхенской политической тусовки) он под аплодисменты зала взбежал на сцену, к трибуне, и начал торопливо и взволнованно говорить, глядя на заготовленные тезисы. По-украински, что, может быть, создавало проблемы с синхронным переводом.

Владимир Зеленский. Фото: Mykhailo Palinchak /Getty Images

О перспективах вступления Украины в НАТО — пока только слова, сказал он. Но Киев не собирается отбирать у РФ Крым с помощью НАТО, а работать над этим терпеливо, через мирный процесс. Украина никогда не будет буфером между Россией и Западом. Стремление к европейскому и трансатлантическому будущему вызрело в результате последних лет. Он упрекнул Запад в невнятных обещаниях, в недостаточной военной и экономической помощи, в мягкой позиции в отношении РФ («какая польза от санкций после вторжения?»).

Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года. Подписанный лидерами Украины, России, Великобритании и США в обмен на прощание Украины с третьим в мире ядерным арсеналом, документ гарантировал ей безопасность и территориальную целостность. В субботу в Мюнхене Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума и объявил о поручении своему МИДу созвать саммит стран-подписантов. Никто ядерное оружие Киеву не вернет, вряд ли он будет сам создавать его подобно Ирану, но политически может получить дополнительные очки. Довод Кремля о невыполнении Киевом положений меморандума о правах нацменьшинств явно слаб на фоне цены вопроса. Зал провожал украинского президента бурными аплодисментами.

Боевой тон конференции в самом ее начале задала Анналена Бербок, которая праздновала свой дебют на престижном международном форуме. Миловидная, молодая для политика высокого ранга гражданка в длинном синем платье не «жевала слов». Начав с переименования кризиса в «российский», она напомнила о продвигаемом Кремлем тезисе «неделимости безопасности»: государства должны обеспечивать свою безопасность ни в коем случае не в ущерб безопасности других.

«Да, мы согласны. Как раз об этом говорили, когда видели сосредоточение российских войск (на их территории) близ Украины. Если хотите обеспечить свою безопасность, то садитесь прежде за стол переговоров», — парировала она.

Бербок раскритиковала предложенную организаторами тему для совместной панельной дискуссии с госсекретарем Блинкеном — «коллективная беспомощность» — и подготовленный одноименный доклад о кризисе либеральной демократической модели и ее конкуренции с авторитарной.

Мы не «коллективно беспомощны», убеждала политик нового поколения, но речь идет не только о «российском кризисе», а гораздо шире:

о наступлении на сложившийся «порядок, основанный на правилах», а именно на принципах ООН, свободе, правах государств и правах человека. Мир изменился с 1970 годов, когда определялись принципы ОБСЕ, и тем более со времени создания ООН (об итогах Второй мировой войны и не вспомнила). Вообще, она считает, что часть стратегии Москвы в этом кризисе — отвлечь Запад от важных глобальных проблем: климата, здравоохранения, отношений с Китаем.

«Мы в Германии готовы заплатить высокую экономическую цену (за санкции против России), все варианты — на столе, в том числе «Северный поток — 2». После этого кризиса мир будет другим», — заключила она под аплодисменты.

Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Остальные высокопоставленные дебютанты мюнхенского форума — вице-президент США Камала Харрис и канцлер ФРГ Олаф Шольц — выглядели менее ярко, что не умаляло успеха их дебюта. Первая, до сих пор незаметная в тени президента Байдена, хотя и не сказала чего-то нового, но продемонстрировала, что она вполне «при делах» в части внешней политики и потенциально готова принять бразды правления сверхдержавой. Второй зачитал скучный доклад обо всем понемногу, осторожно обходя острые углы (на настойчивые вопросы об СП-2 — «никакие варианты не исключены»). Но заметил, что в отличие от холодной войны в мире остались только капиталистические страны (кроме КНДР), поэтому есть только соревнование демократической и авторитарной систем управления. Интересно, но настораживает.

Речь министра иностранных дел Китая Ван И была по-китайски полна аллегорий и умолчаний, но не сказать, чтобы непримиримой с Западом. Мол, мир вновь сталкивается с опасностью раскола и конфронтации, некоторые крупные державы возрождают менталитет холодной войны и разжигают конфронтацию между блоками. Он, наверное, имел в виду Америку, но не счел нужным уточнить…

«Только когда страны вместе гребут и подбадривают друг друга, не подрезают, а идут кильватерным строем, мы можем преодолеть проблемы и прийти в светлое будущее, — сказал товарищ Ван. — Китай готов идти со всеми странами-пассажирами в одной лодке, используя единство как парус и сотрудничество как весло, проплыть через пандемию к светлому будущему».

Отвечая на вопросы о расширении НАТО на восток, европейской безопасности и ситуации на Украине, он не осуждал действий России, но и не выглядел бесспорным ее союзником.

«Китай считает основой международных отношений принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности государств. Украина — не исключение», — пояснил он.

Интересно, что бы ответил, задай ему кто-то из зала вопрос: «Крым чей?»

Полиция охраняет вход в отель Bayerischer Hof в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Фото: Sven Hoppe / Getty Images

Почему бы всем вместе (подписантам и гарантам Минских соглашений) не проявить ответственность, не сесть за стол и не обсудить дорожную карту, вместо того чтобы сеять панику и пугать войной. Украина должна стать мостом между востоком и западом Европы, а не линией фронта между державами. После холодной войны НАТО сохранилась как организация, но китаец задается вопросом, служит ли западный военный блок миру и стабильности. Может быть, его нужно адаптировать к новым условиям? Но не зовет к роспуску НАТО.

Уходящий глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, которого сменит немецкий дипломат Кристоф Хойсген, в ответ на упреки в потере форума сказал, что это дискуссионная площадка для свободного выражения мнений. И добавил, что до последнего прилагал все усилия, чтобы представители РФ все же появились в Мюнхене. Это можно было бы сделать даже в онлайн-формате из Москвы. Но они были принципиальны и не готовы к неформальному спору.

Помню, как 15 лет назад на ту самую трибуну поднимался Путин и начинал выступление как раз с того, что эта площадка неформальная, и поэтому можно излагать позицию без дипломатии. И произнес речь, которая положила начало новой эпохе в отношениях РФ — Запад. Сейчас, уже и эта трибуна не нужна.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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