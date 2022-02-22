 

Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

22.02.2022, 3:05, Новости дня
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Американский президент Джо Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США.

Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями РФ и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».

Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам РФ в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

По его мнению, данное решение Москвы «таким образом представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Байден указом запретил американцам инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ позволяет вводить санкции против любого лица, который действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.



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