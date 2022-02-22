Россию призвали «отступить» и отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Страны Европы, Турция, Австралия, Канада и Япония, а также ОБСЕ и генсек ООН раскритиковали решение РФ о признании независимости ДНР и ЛНР. Москве пригрозили санкциями.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на действия России. Постоянные представители стран-членов ЕС на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия санкций, сообщила пресс-служба представительства Франции, которая председательствует в настоящее время в ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил RTL Nieuws, что Евросоюз примет решение о введении пакета санкций «завтра или послезавтра». По его словам, если РФ «сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций». Премьер Нидерландов считает, что признания республик достаточно, чтобы ввести тяжелый пакет санкций, передает РИА «Новости».

При этом Reuters со ссылкой на чиновника ЕС сообщает, что Евросоюз введет санкции не сразу, «поскольку хотел бы увидеть следующие шаги России».

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС.

МИД Германии призвал Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР, вернуться на путь дипломатического разрешения конфликта в соответствии с минскими договоренностями.

МИД Чехии заявил, что решение РФ о признании независимости ЛНР и ДНР является «вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года».

Президент Польши Анджей Дуда также требует немедленно ввести санкции.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, а также председатель и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и Роберто Монтелла осудили решение России, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон во вторник объявит о новых санкциях в отношении России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть запрос украинского правительства о дальнейшей военной помощи.

Турция считает неприемлемым решение РФ признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

Канада осуждает решение РФ о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против России, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное «вторжение» на Украину, сообщила глава МИД страны Мелани Жоли.

Правительство Японии, как сообщила крупнейшая газета страны «Иомиури», приступило к согласованию экономических санкций в отношении России.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что признание ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских соглашений. Премьер Австралии Скотт Моррисон назвал «абсурдом» заявления о действиях РФ по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами России. Премьер Австралии заявил, что пришло время странам ввести «сильные и жесткие санкции» против России. Он призвал Москву «отступить».

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Напомним, американский президент Джо Байден уже ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание ДНР и ЛНР.

Глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.