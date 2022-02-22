Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не должна»

Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России».

Зеленский заявил, что у Украины «нет времени на долгие лекции по истории». «Поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский считает, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР «может означать односторонний выход РФ из минских соглашений и игнорирование решений в рамках «Нормандии». По его словам, «это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы». «Сегодняшним и завтрашними возможными решениями РФ легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года», – сказал он.

«Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Рада».

Он сообщил, что Киев также инициировал экстренное заседание саммита «нормандской четверки». Киев ждет от партнеров «четких и действенных шагов поддержки». «Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», – сообщил президент Украины.

Зеленский заявил, что украинские границы надежно защищены, территориальная оборона сформирована, а международные партнеры поддерживают Киев.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.