 

“Знаем поименно”: Путин велел покарать убийц русских в Одессе

22.02.2022, 2:16, Разное
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Президент России Владимир Путин выступил с обращением. Главнокомандующий сообщил, что его слова адресованы и россиянам, и соотечественникам.

Речь Владимира Владимировича коснулась ситуации на Донбассе, а также действиям украинской власти, которые разжигают вражду между народами. Путин сообщил, что радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор.

“Прошла серия безнаказанных убийств, зверски убиты люди в Одессе, но преступники не наказаны – мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать”, — заявил Владимир Путин во время своего обращения.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикально настроенные националисты, прибывшие из других городов, напали на русских активистов, вышедших на мирный пикет на площадь возле Дома Профсоюзов. Безоружных людей загнали в здание, запрели его и подожгли. Жертвами нападения стали 42 человека.

Официальное расследование не смогло найти виновных в трагедии даже несмотря на то, что все происходящее тщательно документировалось и самими убийцами, и многочисленными свидетелями. Украинские националисты неоднократно срывали даже попытки организовать мероприятия в память о погибших.



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