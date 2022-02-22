Байден подписал указ о введении санкций из-за признания “ЛДНР”

В указе говорится, что попытка России признать “ЛДНР” противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям, создает дальнейшую угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО, запрет введен на импорт и экспорт “товаров, услуг и технологий” из ОРДЛО.

Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Решение Байдена о санкциях стало реакцией на признание “ЛНР” и “ДНР” президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что США ожидали подобного шага со стороны России и что в ближайшее время Вашингтон объявит о дополнительных мерах, “связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств”. Псаки подчеркнула, что эти санкции являются дополнением к “быстрым и тяжелым экономическим мерам”, которые США готовят с союзниками и партнерами, “если Россия продолжит вторжение в Украину”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день вечером Путин объявил о признании “независимости” террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

Решение о признании “ЛНДР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.

Решение Путина о признании “ЛДНР” является нарушением международного права, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. В Белом доме анонсировали введение санкций против любого лица, которое действует на территории ОРДЛО.

Зеленский 21 февраля провел ряд переговоров с западными лидерами, среди них – президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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