 

Боррель назвал откровенной агрессией против Украины указы Путина о направлении “миротворцев” в “ЛДНР”

22.02.2022, 2:15, Новости дня
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“Указы президента Путина о направлении так называемой миротворческой миссии в так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики” – это очередная откровенная агрессия против Украины, нарушение ее территориальной целостности и суверенитета. Совет Безопасности ООН должен собраться как можно скорее”, – написал он.

The decrees by President Putin ordering a so-called peacekeeping mission into the so-called Donetsk & Luhansk people’s republics is another outright aggression against Ukraine, a violation of its territorial integrity and sovereignty

The @UN Security Council should convene ASAP

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями. 

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания “ЛДНР”. На нем все выступавшие поддержали признание, а Путин сказал, что “решение будет принято… сегодня”. 

Решение о признании “ЛНДР” Россией принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев. 

Путин 21 февраля в своем видеообращении объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования “ЛДНР” “независимыми республиками”, подписал соответствующие указы в присутствии главарей НВФ Дениса Пушилина и Леонида Пасечника и поручил министерству обороны России “обеспечить поддержание мира” на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

“Признание” осудили во Франции, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Великобритании, США, в Еврокомиссии и Евросовете, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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