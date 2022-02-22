 

В связи с российской агрессией Украина обратилась в Совет Безопасности ООН – Кулеба

22.02.2022, 2:15, Новости дня
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“Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез”, – написал украинский дипломат.

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

В комментариях под твитом пользователи напоминают, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и может заблокировать любое его решение.

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский отметил в Twitter, что, поскольку в феврале в Совете Безопасности ООН председательствует Россия, просьбу провести заседание Совета Украине следует направлять Москве.

Ukraina oficjalnie wyst * pi * a o zwo * anie posiedzenia Rady Bezpiecze * stwa ONZ; Radzie przewodniczy w lutym Federacja Rosyjska i wniosek musia * by * do niej zaadresowany; decyzje niebawem

— Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) February 21, 2022

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал “независимые республики” террористических группировок “ЛДНР”. На заседании Совета безопасности РФ во время рассмотрения этого вопроса никто его из членов не выступил против такого признания. 

Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире. 

Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для “поддержания мира”.

Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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