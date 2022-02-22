 

Градостроительные ошибки Смольного оставили петербуржцев без детских садов

22.02.2022, 2:00, Новости дня
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Петербург остро ощущает нехватку детских садов. Городу не Неве необходимо как минимум 100 новых учреждений, но Смольный может строить только несколько штук в год.

Дефицит социальной инфраструктуры только за 2021 год увеличился как в денежном эквиваленте – на 15 млрд рублей, так и в количественном – 170 объектов против 159.

Смольный во главе с Александром Бегловым возложил ответственность на инвесторов за строительство социальной инфраструктуры, а это грозит увеличением стоимости жилья. Только за прошлый год прирост в цене составил около 30%.

Патовая ситуация сложилась из-за градостроительных ошибок Смольного. Для сокращения социальной инфраструктуры нужно заранее планировать объемы площадей под застройку, а также конкретные локации. В настоящее время активизирована застройка окраин, пограничных районов Ленинградской области, что делает город овальным, «растягивая» его. При этом вопрос развития «серого пояса» тормозится.



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