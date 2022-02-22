 

В Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях ввели режим ЧС

22.02.2022, 1:40, Разное
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…после начала эвакуации из «ЛНР» и «ДНР».

В Пензенской области вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ростом потока беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик («ДНР» и «ЛНР»). Об этом правительство региона сообщает в телеграм-канале.

«Основанием введения режима ЧС считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц», — говорится в постановлении, которое подписал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Режим ЧС в связи с прибытием беженцев Донбасса введен также на территории Саратовской и Волгоградской, Орловской и Ульяновской областей.

Накануне аналогичные меры приняли в Курской и Воронежской областях. Первым о введении режима ЧС заявило правительство Ростовской области.

По информации МЧС, на сегодняшний день в Россию приехали уже более 61 тыс человек из «ДНР» и «ЛНР».

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Об эвакуации местных жителей главы «ДНР» и «ЛНР» объявили в пятницу, 18 февраля. Выехать, по оценкам властей, должны будут около 700 тысяч человек. В «ДНР» и «ЛНР» это решение объяснили якобы готовящимися военными действиями со стороны Украины. В Киеве отрицают эту информацию. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины <…>. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе», — написал в твиттере министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Источник: Новая газета



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