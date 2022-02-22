 

Пушилин поздравил «Русский Донбасс» с признанием ДНР и ЛНР

22.02.2022, 1:35, Новости дня
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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Донбасс с решением РФ признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса», – приводит его слова ТАСС.

Пушилин сказал, что впереди много трудной работы, но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Он заявил, что ДНР есть что предложить России. Теперь ДНР, по его словам, сможет развивать свои предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление русского мира, передает РИА «Новости».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.



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