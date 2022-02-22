 

Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс

22.02.2022, 1:35, Новости дня
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В Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики».

Так, украинское информационное агентство «ОстроВ» со ссылкой на соцсети пишет, что в Донбасс «входят первые подразделения российской армии».

Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также сообщил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины».

В соцсетях публикуют видео «прибытия первых подразделений ВС РФ в Донецк».

На этих кадрах, как сообщается, прибытие первых подразделений ВС РФ в Донецк. pic.twitter.com/AGryYRi8v8

— Рюрикович. (@Vasilkov_Andrey) February 21, 2022

@A_Yuzhakov пишет, что «прислали еще видео из Ханженково, Макеевка», «на улицах слышна бронетехника» (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за присутствия ненормативной лексики). Поступает информация, что «в республику, а именно в город Донецк, въезжает бронетранспортёры и автобусы с военными».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны РФ поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.



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