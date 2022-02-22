CBS – разведка США сообщила о «приказе» российской армии вторгнуться на Украину

Американская разведка полагает, что РФ не отказалась от планов вторжения на Украину и российскому командованию уже поступил «приказ» о начале нападения на страну, пишет CBS News. Впрочем, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон не отбрасывает возможность дипломатического разрешения кризиса.



AP

У США есть разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать вторжение на Украину, передаёт CBS News. Кроме того, как сообщил телеканалу американский чиновник, чьё имя или должность не раскрываются, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные манёвры в своих секторах поля боя.

Впрочем, как уточняет источник, подобные приказы не означают, что вторжение неизбежно, так как президент РФ Владимир Путин может изменить их, если передумает.

После нескольких недель предупреждений о «неизбежности» вторжения на Украину, в пятницу президент США Джо Байден заявил журналистам, что «убеждён» в том, что Путин уже принял соответствующее решение. По словам Байдена, в Вашингтоне считают, что российские силы намерены атаковать в «ближайшие дни».

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер готов встретиться с Путиным в ближайшем будущем при условии, что вторжения не будет. Точное время и место проведения такой беседы не определены, но если она состоится, то это произойдёт через некоторое время после запланированной на эту неделю встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В интервью CBS News, которое телеканал показал в воскресенье, Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что РФ «продвигается вперёд» с планами вторжения, несмотря на то, что в Москве отрицают подготовку к нападению на Украину.

«Мы видели это на примере провокаций, устроенных русскими или сепаратистскими силами в выходные, операций под ложным флагом, а сегодня утром стало известно, что «учения», которые РФ проводила в Белоруссии с 30 тысячами российских военнослужащих и которые должны были закончиться в эти выходные, теперь продолжатся из-за напряжённости на востоке Украины, напряжённости, созданной Россией и сепаратистскими силами, которые она поддерживает», — отметил Блинкен.

Как напоминает телеканал, в воскресенье посольство США в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в РФ в ближайшее время, в том числе возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро, а также другие места массового скопления людей. По словам американских дипломатов, в зоне риска находятся крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также районы «повышенной напряжённости» вдоль границы РФ и Украины.

Несмотря на неоднократные предупреждения администрации Байдена о неизбежности вторжения, CBS News отмечает, что Вашингтон не отказывается от дипломатического варианта. «Президент Байден ясно дал понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время в любом формате, если это поможет предотвратить войну», — заявил Блинкен в воскресенье.

Ранее в Вашингтоне предупреждали, что нападение на Украину для РФ будет иметь тяжёлые последствия. Однако, по словам госсекретаря, введение санкций до российского вторжения будет означать потерю «сдерживающего эффекта». Кроме того, политик отметил, что США не хотят публично описывать свои планы, так как в таком случае РФ будет «заранее предупреждена».