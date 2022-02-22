Курс доллара резко взлетел

На фоне обострения геополитической ситуации в мире курс доллара пробил отметку в 80 рублей. На валютном рынке наблюдается волнение на фоне нестабильной политической ситуации у российских границ.

Напомним, очередная волна обострений ситуации вокруг Украины начался после неоднократных сообщений западных СМИ и политиков о готовящихся столкновениях. На этом фоне ситуация действительно осложнилась. Жилые кварталы ДНР и ЛНР стали подвергаться усиленным минометным обстрелам со стороны украинских военных. В Россию потянулись беженцы.