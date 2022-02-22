 

Курс доллара резко взлетел

22.02.2022, 0:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фоне обострения геополитической ситуации в мире курс доллара пробил отметку в 80 рублей. На валютном рынке наблюдается волнение на фоне нестабильной политической ситуации у российских границ.

Напомним, очередная волна обострений ситуации вокруг Украины начался после неоднократных сообщений западных СМИ и политиков о готовящихся столкновениях. На этом фоне ситуация действительно осложнилась. Жилые кварталы ДНР и ЛНР стали подвергаться усиленным минометным обстрелам со стороны украинских военных. В Россию потянулись беженцы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Избегаем горячей воды: как добиться идеальной кожи после душа

05.07 / Мнение: Как банки будут нас стричь

22.10 / Четыре брака, скандальный развод с Голубкиной и внебрачная дочь: как сложилась жизнь Николая Фоменко

31.05 / Мнение: Долги капстран, рекордные резервы России и неподдельный рубль

30.11 / «Мы обязаны наградить всех, кто проявил мужество»

10.08 / «Политика одна должна быть — люди»

15.05 / Пушков отреагировал на слова Зеленского о европейской Украине: Это просто пустозвонство

17.02 / Скандалы: «Прожигают жизнь — и им хорошо»

27.01 / “Господь дал встретиться. Это нужно нести, покуда есть силы дышать”: Дмитрий Певцов в браке с Ольгой Дроздовой уже 27 лет

23.09 / Залп из орудия крупного верлибра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика