Российские войска отправлены в Донбасс

Жители Донецкой и Луганской народных республик заметили на улицах большое количество военной техники. Сообщается, что в регион вошла армия России. Впрочем, официально прибытие войск пока не подтверждено. Тем не менее, именно такое поручение дал Владимир Путин.

После своего обращения к наци, в котором он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, президент России подписал указ, в котором содержится указание для Министерства обороны. Российскому военному ведомству поручено осуществить функции по поддержанию мира.

Напомним, весной 2014 года во время вооруженного противостояния в Донбассе, когда украинские власти бросили армию на подавление народного протеста в регионе, были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. С того времени их территория подвергалась постоянным обстрелам со стороны Украины.

Эксперты считают, что наличие в Донбассе российских войск может радикально изменить ситуацию на линии разграничения. Стрельба Вооруженных сил Украины по жилым кварталам Донецка и Луганска прекратиться, что может стать первым шагом на пути к мирной жизни для ДНР и ЛНР.