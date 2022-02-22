 

Данилов заявил, что заседание СНБО остается открытым, работа переведена “в режим 24 на семь”

22.02.2022, 0:45, Новости дня
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“Заседание СНБО продолжается, президент при необходимости в ближайшее время соберет снова членов Совета национальной безопасности и обороны. Мы заседание не закрываем”, – сказал он.

Секретарь СНБО рассказал, что на заседании заслушали представителей “сектора обороны” и других лиц, в том числе генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

“Сектор переведен в режим 24 на семь. […] Происходит отработка большого количества документов в соответствии с нашим законодательством”, – подчеркнул Данилов.

На уточняющие вопросы журналистов он отвечал, что в ближайшее время с обращением выступит президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что перерыв в заседании СНБО “может длится и два дня”, пишет “Сегодня”.

Контекст:

Заседание СНБО созывалось Зеленским на фоне признания президентом России Владимиром Путиным  “независимых республик” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Совет безопасности РФ рассматривал этот вопрос 21 февраля. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности, в Евросоюзе и НАТО.

Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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