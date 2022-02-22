 

“Посягательство на суверенитет Украины”. Макрон осудил признание Россией “ЛДНР”

22.02.2022, 0:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Президент [Макрон] осуждает принятое президентом РФ решение о признании сепаратистских областей на востоке Украины. Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины. Он призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций”, – говорится в сообщении.

Ранее “признание” осудили в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Великобритании, США, а также в Еврокомиссии и Евросовете. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями. 

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания “ЛДНР”. На нем все выступавшие поддержали признание, а Путин сказал, что “решение будет принято… сегодня”. 

Решение о признании “ЛНДР” Россией принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев. 

Путин 21 февраля в своем видеообращении объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования “ЛДНР” “независимыми республиками”, подписал соответствующие указы в присутствии главарей НВФ Дениса Пушилина и Леонида Пасечника и поручил министерству обороны России “обеспечить поддержание мира” на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / El Universal – Мадуро подтвердил, что Венесуэла получит 10 млн доз вакцины «Спутник V» в январе

04.05 / Укол в подбрюшье — Eurasia Review советует Западу делегировать «российскую проблему» Турции

18.11 / Комитеты Свовфеда рекомендовали дать согласие на использование ВС РФ в Карабахе

04.02 / Драка пяти мужчин закончилась перестрелкой в Москве

13.10 / Украинские силовики похитили представителя ЛНР в СЦКК

06.07 / Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку центрифуг

15.03 / Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca

19.07 / Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию по интеграции в ЕС, Шмыгаль заявил о запуске пятого этапа вакцинации. Главное за день

03.02 / В Кропивницкий для оказания помощи пострадавшим детям прибыли специалисты по детским ожогам – ОП

02.01 / Галкин показал танцы Пугачевой на Новый год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика