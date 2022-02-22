Столтенберг осудил решение Путина признать “ЛДНР”

“Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных “Донецкой народной республики” и “Луганской народной республики”. Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, сводит на нет усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, участником которых является Россия”, – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2015 году Совет Безопасности ООН, в состав которого входит Россия, подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

“Донецк и Луганск являются частью Украины. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать предлог для нового вторжения в Украину. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники самым решительным образом призывают Россию выбрать путь дипломатии, немедленно свернуть масштабное наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее и вывести свои войска из Украины в соответствии со своими международными обязательствами и обязанностями”, – добавил Столтенберг.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Решение о признании “ЛНДР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.

Решение Путина о признании “ЛДНР” является нарушением международного права, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. В Белом доме анонсировали введение санкций против любого лица, которое действует на территории ОРДЛО.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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