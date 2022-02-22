В Германии создали самую маленькую батарейку в мире
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Ученые из Германии создали батарейку, размер которой можно сравнить с крупинкой соли – 1 квадратный миллиметр в поперечнике. Несмотря на это, разработка питает крошечные компьютеры и чипы.
Сотрудники Хемницкого технического университета в Германии разработали батарейку с минимальной плотностью энергии 100 микроватт-часов на 1 квадратный сантиметр. Для того чтобы уместить все элементы питания, ученые воспользовались принципом швейцарского рулета.
Таким методом пользуются разработчики Tesla в производстве аккумуляторов для электромобилей. По словам ученых, принцип совместим с имеющимися технологиями создания микросхем: в итоге получаются крошечные батарейки для питания самых маленьких чипов.
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