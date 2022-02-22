 

Бюрократические проволочки и безразличие властей мешают созданию общественных пространств в Петербурге

22.02.2022, 0:30, Новости дня
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Власти Санкт-Петербурга не участвуют в создании новых общественных пространств, которые необходимы современному мегаполису. Большинство существующих объектов появились в городе благодаря частному бизнесу.

Администрация губернатора Александра Беглова кичится единственным пешеходным маршрутом на набережной реки Карповки, который должен быть реализован в 2022 году. Однако город уже давно нуждается в большем количестве новых мест для досуга, отдыха и работы горожан и туристов.

Любимые многими «Севкабель», «Этажи», «Новая Голландия» появились в Петербурге благодаря бизнесменам. Однако успешно осуществлять проекты удается далеко не всем из-за бюрократических проволочек. В это время предприниматели и архитекторы готовы превратить уникальные исторические памятники в современные общественные пространства. Речь идет об Апраксином дворе, оранжерее Таврического сада, «Красном треугольнике», Конюшенном ведомстве и Почтовом квартале.



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