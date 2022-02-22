Мнение: Что Такое «Национальность» и к какому народу вы принадлежите?

Что Такое «Национальность» и к какому народу вы принадлежите?

Как-то, в аэропорту Лос Анжелеса наблюдал интересную картину – парень из бывшего Союза заполнял декларацию на въезд, и в графе «национальность» написал «Еврей». Понимая, что у нас означала графа «национальность», я сказал парню – «бросай ружье и всплывай», т.е. объяснил, что за пределами бывшего СССР, национальность означает принадлежность к стране, выдавшей его паспорт, и к этнической принадлежности отношения не имеет.

Это натолкнуло меня на длинную цепочку размышлений о том, где та грань и те правила, которые определяют национальность человека. Да, можно поднять статью «Этнос» в Википедии и прочитать много умных слов и теорий, но все-таки, хочется это понять и осознать.

Возьмем страну Х – и вот, люди говорят, что мы Х-цы. А дальше, вдруг оказывается, что в стране Х есть районы, где люди считают себя немного другими и не признают себя Х-цами. Могут они такое сделать? Вполне.

А насколько дальше может идти такое дробление? Район может быть поделен на условные города и города могут посчитать себя независимыми? А отдельные районы города, а улицы или отдельные дома? Вы мне скажете, что это уже глупость и не имеет смысла – а где, тогда, заканчивается смысл?

Территория страны? Так, она может меняться. К примеру, регион Франции – Альзас – 4 раза менял страну – Германию и Францию, туда и обратно. И кто они? Французы или немцы?

Житель Китая, в провинции Сычуань, он кто – сычуанец или китаец? А человек в Шотландии – он Шотландец или Британец? А в Швеции – они шведы, или скандинавы? И почему? А в Люксембурге – страна есть, а народа или нации такой нет вообще – все его жители принадлежат к народам соседних стран!

Получается, что территория не может являться определением нации. Страна не тождественна народу и наоборот.

А когда наши соотечественники уезжают в другие страны, то почему они все там становятся «русскими», а не украинцами, молдаванами, и т.д.?

Язык? Но в каждом языке, даже внутри одного народа, есть диалекты. В селах Псковской или Вологодской области, я не сразу понимаю, что мне говорят. А свободно владея украинским, мне сильно не хватает переводчика восточнее Винницкой области. Жители Пекина не понимают жителей Кантона, но они все считают себя китайцами. А разные жители Швейцарии, так и вообще говорят на 4х разных языках, но все безоговорочно считают себя швейцарцами…Так где начинается другой народ?

Может быть, гены? Конечно, при желании, можно найти генетическую разницу между Шведом и Норвежцем или между Чехом и Словаком. Но, такую же разницу можно найти и между соседями в разных квартирах. Как говорил персонаж одного известного фильма: «Можно математически доказать, что крокодил больше длинный, чем зеленый».

У каждого из нас есть папа и мама. Зачастую, мама – представитель одного народа или страны, а папа – другого. У каждого папы и мамы тоже были папы и мамы. То есть, у вас есть четыре бабушки-дедушки, восемь прабабушек-прадедушек, шестнадцать пра-прародителей и так далее. Вернитесь назад на каких-нибудь десять поколений – и у вас уже 1024 предка, которые жили в самых разных странах и представители самых разных народов! И кто, тогда, мы?

Я убежден, что истинную принадлежность человека к нации и народу определяет только родная культурная среда. Все.

Каждый народ имеет свою собственную культурную среду – сказки, литература, музыка, мифология, праздники, обычаи, кухня и т.д. – они формируют менталитет и чувство принадлежности к этой культурной среде. Национальность – это принадлежность к определенной культуре. А народ, или этнос – это сообщество носителей этой культуры. И если у какой-то группы есть свои вариации от основной культуры – это никак не делает эту группу отдельным народом, по крайней мере, естественным образом, но только искусственным.

Сын русского может вырасти во Франции, быть воспитанным французской школой, французской литературой, «национальной исторической мифологией» и если родители ему не привили родную русскую культуру, то этот ребенок – француз, и к России никакого отношения уже иметь не будет.

Если я в быту говорю и думаю по-русски, в детстве читал русские сказки, русские книги, праздную наши праздники, и т.д. – я могу рассказывать всем что я Украинец, Эстонец, хоть Монгол – но, совершенно очевидно, что я – русский.

Армянин, родившийся и проживший всю жизнь в селе в ростовской области – проживет всю жизнь в России и умрет армянином, потому что его родные традиции, праздники, культура – армянские. А если ребенок в культурной столице России вырос в еврейской семье, которая соблюдала свои традиции, то конечно, он, считая себя русским интеллигентом, будет безусловно ассоциировать себя с еврейским народом.

Яркое подтверждение этому являются часто встречающиеся высказывания, что «я по национальности – Советский». Уверен, что для очень многих, это высказывание абсолютно истинно.

В этом контексте, если рассмотреть утверждение о том, что русские и украинцы – один народ, то исходя из вышесказанного, сегодня на Украине живут 2 разных народа:

Общаясь с людьми в любой области Украины, вплоть до западной Винницкой области, я вполне ощущаю себя в своей культурной среде – люди мне отвечают на моем языке, я общаюсь с ними одними и теми же культурными образами, у нас с ними один и тот же юмор и одна и та же культурная база, кем бы они себя не называли и не считали.

Но, когда я еду по западным областям – это ощущение резко меняется. Тут все другое – и язык, и менталитет, и культура.

Есть такое слово «Манкурт». Википедия гласит, что «манкурт» употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве.

Если Зеленский вырос в русскоязычной среде и культуре, его дед воевал в Великой Отечественной, он снимал российские фильмы – какой же он украинец? Он русский/советский Манкурт. (вы скажете, что это отдельный случай, потому что Зеленский из еврейской семьи, но я думаю, что он больше из советской семьи и из советской культуры).

То же самое можно сказать и о Порошенко. Он может вещать об украинском национализме, но его родная среда – русская, его семья и дети говорят по-русски. И он ни разу не украинец – он русский Манкурт.

И о …, …, … – всех, кто принял свои 30 серебренников разного размера, и предал, и продал свой народ и свою культуру.

И поэтому, после госпереворота 2014 года, по всей Украине развозили жителей Западной Украины, и по этой самой причине всем яростно навязывают мову, запрещают наши классические книги, пишут новые учебники и т.д.

Как только вырастет новое поколение, воспитанное в другой, чужой, искусственно созданной культурной среде – они к нам уже не будут иметь никакого отношения и ничего общего.

Но, я уверен, что те люди, которые забудут оттолкнут родную культуру и примут эту – у них все равно в глубине души будет пустота. Настоящий родительский дом – пусть он и старый, и не очень красивый, но в нем наша и личная, и семейная история, и в нем тепло. И если от него отказаться, то никакая новая квартира его не заменит – в ней будет красиво, но пусто и грустно (в метафорическом смысле, конечно).

Это то поле, на котором российскому руководству нужно много и упорно работать. Везде, где падет наша культура – исчезнет и наш народ. Люди останутся, а народ исчезнет.

А пока Украина говорит по-русски, читает Пушкина и Достоевского, смотрит русские сериалы и слушает русскую музыку – пора им это понять и прекратить слушать Манкуртов, которые за 30 серебренников изо всех сил уговаривают каждого забыть кто он и стать таким же.

https://euro-antifa.livejournal.com/4345.html – цинк

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