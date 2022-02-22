Российский рынок акций обвалился

…на фоне сообщений о ситуации в Донбассе. Доллар поднялся выше 78 рублей, евро — до 88 рублей.

Российский рынок акций обвалился на фоне сообщений о ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Как отмечает «Интерфакс», индекс Московской биржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января.

К 13:30 индекс Мосбиржи составил 3267,08 пункта (-3,7%), индекс РТС — 1337,66 пункта (-3,9%). Затем индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 8-10%. Доллар при этом поднялся выше 78 рублей, евро — выше 88,68 рублей.

Обвалились акции крупных российских компаний. В частности, подешевели бумаги TCS Group, UC Rusal, Сбербанка, «ЛУКОЙЛа», «АЛРОСА», OZON, «Яндекса», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «НОВАТЭКа», «Магнита», «Аэрофлота», ВТБ, АФК «Система», «Татнефти», Polymetal, «Интер РАО», «РусГидро», «Норникеля», «Газпрома», ПАО «Полюс», «МТС», «НЛМК», «Газпром нефти», «ММК», «Северстали» и других. Rusal просел почти на 12%.

ПАДЕНИЕ АКЦИЙ

Скрин: https://ru.investing.com/equities/

Утром 21 февраля рубль и фондовые активы ненадолго укрепились на утренних торгах на Московской бирже после того, как Елисейский дворец сказал о готовности российского президента Владимира Путина на саммит с американским лидером Джо Байденом, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не произойдет вторжения в Украину.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впоследствии заявил, что конкретных планов по организации саммита пока нет, и сказал о созыве внепланового заседания Совета безопасности РФ.

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Вечером 18 февраля власти самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили об эвакуации жителей в Россию. Выехать, по оценкам властей, должны будут около 700 тысяч человек, принять людей выразили готовность уже семь регионов России, в них ввели режим ЧС. Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей, на что Ростовской области выделили 5 млрд рублей.

В «ДНР» и «ЛНР» это решение объяснили якобы готовящимися военными действиями со стороны Украины. В Киеве отрицают эту информацию.

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