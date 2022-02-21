Мнение: Практическая польза

Что касается практического применения режима ЧС в вопросах продолжения программы принудительной и насильственной вакцинации населения, которая в силу объективных факторов оказалась проваленной, можно сказать следующее.

Согласно приказа Минздрава РФ о введении Методических рекомендаций по организации медицинского обеспечения населения, отселяемого из зон чрезвычайных ситуаций, принятого еще в 2016 году, в перечень медицинских мероприятий, проводимых в эвакуационных пунктах, входит «проведение санитарно-прифилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний».

Естественно, в ситуации ЧС все эти ваши «добровольные информированные согласия» идут лесом. В очередь — и укол. А кто будет возмущаться — охрана эвакуационного пункта немедленно пояснит про мировую обстановку. Не хотели добровольно? Пойдем более сложным путем.

Собственно, еще вчера Попова уже сообщила, что на эвакуационных пунктах будут разворачиваться медицинские посты, в задачу которых входит профилактика заражения коронавирусом. Пока это касается людей, депортируемых с территории Донбасса, но режим ЧС позволяет запускать этот проект и по гражданам России. Остается только организовать временную эвакуацию уже местного населения. Пока повода нет, но условия уже созданы все.

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