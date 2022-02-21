 

Специалисты перечислили 11 научно доказанных полезных свойств магния

21.02.2022, 23:50, Разное
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Эксперты рассказали, чем полезен магний для организма человека. Этот макроэлемент защищает от развития диабета и укрепляет здоровье.
Магний входит в состав многих продуктов питания, в основном он содержится в листовых зеленых овощах, бобовых и орехах. По разным причинам некоторые люди не получают достаточное количество этого макроэлемента, поэтому врачи могут прописать дополнительный прием магния в виде пищевой добавки. Известно, что нехватка этого важного компонента в организме приводит к развитию различных заболеваний и ухудшает состояние человека.

Специалисты рассказали, что магний нужен для правильного течения биохимических реакций, так как он является катализатором более чем в 600 ферментативных комплексах. Макроэлемент стимулирует транспорт глюкозы из крови в мышцы и выводит лактат, тем самым увеличивая физическую активность и выносливость. Эта же функция предотвращает развитие диабета второго типа, так как сахар эффективно перерабатывается организмом и не накапливается в крови. Магний снижает повышенное артериальное давление, которое может навредить функционированию сердечно-сосудистой системы. К тому же, этот компонент пищи владеет отличным противовоспалительным эффектом.

Магний способен предотвратит и облегчить приступ мигрени, а также уменьшить проявление симптомов ПМС. Ученые доказали, что у людей с остеопорозом значительно снижен уровень макроэлемента, а значит этот компонент питания важен для поддержания здоровья скелета. С помощью магния можно избавиться от проблем со сном, так как он регулирует цикл сон-бодрствование непосредственно через нейромедиаторы. Также этот макроэлемент снижает уровень тревожности и борется с симптомами стресса. Исследования показали, что употребление магния снижает риск развития депрессии.

Источник: inosmi.ru



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