Лагашкин и Чепурченко пополнили состав участников шоу “Звезды в Африке”

Создатели телешоу “Звезды в Африке” рассказали о пополнении в звездном составе участников проекта. Вместе с именитыми коллегами по шоубизу трудности испытаний будут преодолевать Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко.

Новые участники телепроекта Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко известны зрителям, в первую очередь, благодаря своим ролям в сериале “Жуки”. В рамках шоу они составят компанию Алене Водонаевой, Карине Кросс, Вале Карнавал, Анатолию Цою и Наталье Рудовой. В соответствии с требованиями заданий ведущих передачи Михаила Галустяна и Ольги Бузовой все звезды будут проходить испытания на проявление выносливости и силы духа, и их миссия будет далеко не простой – знаменитостям постоянно будут сопутствовать чувство голода и различные стрессовые ситуации. Наградой же за успешное преодоление трудностей станет столь важная для каждого человека возможность поесть.

Примечательно, что в игре существует опция отказа от состязания – для этого необходимо будет лишь громко заявить: “Я звезда! Заберите меня отсюда!”. Впрочем, такой демарш автоматически будет означать лишение пропитания для всех “коллег” по шоу.