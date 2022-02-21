Мнение: Война снова переносится?

Президент России провел экстренное заседание Совбеза.

Вынужден признать, что я ошибся. Разговора о вторжение российской армии на территорию Украины не было. Но члены Совбеза договорились признать самопровозглашенные на территории Украины так называемые ДНР и ЛНР.

Очевидно, что как только будет принято решение о признание ДНР и ДНР, Госдума и Совет Федерации мгновенно проголосуют за признание самозванцев.

Очевидно, что Россию тут же обложат такими санкциями, что все предыдущие санкции покажутся детским лепетом.

Очевидно, что так называемые ДНР и ЛНР окажутся очередными «черными дырами» для бюджета России.

Очевидно, что впереди у моей Родины очень мрачные перспективы полной изоляции.

Во всей этой скверной истории все-таки есть один позитив – войны, похоже, уже не будет. А будет очень плохой, но мир.

Фотографии отсюда

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