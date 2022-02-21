Срочно: Путин объявил о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Этому заявлению главы государства предшествовали многочисленные высказывания участников Совбеза по данному вопросу, а также призывы глав ДНР и ЛНР о признании независимости государств и аналогичное обращение Государственной Думы.

Российский лидер принял соответствующее решение вопреки мнению украинских и западных политиков. Так, в Киеве уверены: признание ДНР и ЛНР со стороны России не имеет ничего общего с соблюдением Минских соглашений. США и Евросоюз выступают против и называет это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

На заседании Совбеза РФ в понедельник, 21 февраля, отмечалось, что Россия с самого начала пыталась мирным путем решить противоречия между Киевом и Донбассом, однако украинская сторона продолжает демонстрировать нежелание прекращать конфликт. За семь лет Украина не выполнила ни один пункт Минских соглашений.

Напомним, во время вооруженного конфликта в Незалежной в апреле 2014 года Верховный Совет провозгласил Донецкую народную республику. В этом же месяце, но чуть позже, была провозглашена Луганская народная республика. Россия – первая страна-член ООН, которая признала независимость ДНР и ЛНР.